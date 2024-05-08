Главный дипломат ЕС о массированном ударе РФ: Украина срочно нуждается в ПВО

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель прокомментировал массированную атаку РФ на Украину с применением ракет и дронов, отметив необходимость срочного усиления украинской ПВО, сообщает Европейская правда.

По словам Борреля, последняя массированная атака пополнила список многочисленных военных преступлений РФ.

"Украина срочно нуждается в адекватных системах противовоздушной обороны" , – подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Он отметил, что усиление ПВО Украины, а также создание Фонда военной помощи Украине будут приоритетом на заседании Совета по иностранным делам с участием министров обороны.

В ночь на 8 мая РФ выпустила 55 ракет и 20 "шахедов" по энергетической инфраструктуре во Львовской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях.

Оккупанты атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях: Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. Россияне били по трем теплоэлектростанциям ДТЭК, серьезно повредив оборудование.