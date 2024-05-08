ОВА: У майже зруйнованому Часовому Яру залишаються понад 600 осіб

У Часовому Яру Донецької області продовжують залишатися 679 осіб, які відмовляються від евакуації, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону, цитує пресслужба ОВА.

"679 людей досі залишаються у Часовому Яру і відмовляються евакуюватися.

З кожним днем завозити гуманітарну допомогу до міста стає все важче, оскільки всі шляхи ворог прострілює".

Очільник ОВА додав, що місто Часів Яр знищене окупантами майже повністю.