ОВА: В почти разрушенном Часовом Яру остаются более 600 человек
В Часовом Яру Донецкой области продолжают оставаться 679 человек, которые отказываются от эвакуации, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире национального телемарафона, цитирует пресс-служба ОВА.
"679 человек до сих пор остаются в Часовом Яру и отказываются эвакуироваться.
С каждым днем завозить гуманитарную помощь в город становится все труднее, поскольку все пути враг простреливает".
Глава ОВА добавил, что город Часов Яр уничтожен оккупантами почти полностью.