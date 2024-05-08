ОВА: В почти разрушенном Часовом Яру остаются более 600 человек

В Часовом Яру Донецкой области продолжают оставаться 679 человек, которые отказываются от эвакуации, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире национального телемарафона, цитирует пресс-служба ОВА.

"679 человек до сих пор остаются в Часовом Яру и отказываются эвакуироваться.

С каждым днем завозить гуманитарную помощь в город становится все труднее, поскольку все пути враг простреливает".

Глава ОВА добавил, что город Часов Яр уничтожен оккупантами почти полностью.