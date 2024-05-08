Синєгубов: Росія створює угруповання військ на північ від Харкова

Росіяни створюють "певне" угруповання військ на північ від Харкова. Українська влада готуватиметься та вживатиме заходів відповідно до потенційного наступу, повідомляє Ділова столиця.

Про це керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов сказав в етері телемарафону.

"Щодо півночі: так, дійсно, ворог створює певне угруповання військ. Далі будемо аналізувати у випадку імовірних ударів з півночі" , — сказав він.

За його словами, зараз вживають усіх необхідних заходів, і щоб бути готовими, і протидіяти "викликам, які можуть бути".

Зазначимо, 5 травня аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Росія передислокувала до Курської області батальйон 76-ї повітряно-десантної дивізії в межах підготовки до можливої ​​майбутньої наступальної операції на північно-східну Україну та, зокрема, місто Харків.

Нагадаємо, глава Чечні Рамзан Кадиров запропонував у травні "забрати Одесу та Харків".

Крім того, у квітні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров став першим з-поміж високопоставлених чинів Кремля, хто назвав Харків оперативною ціллю російських окупантів на найближчий час.