Синегубов: Россия создает группировку войск к северу от Харькова

Россияне создают "определенную" группировку войск севернее Харькова. Украинские власти будут готовиться и принимать меры в соответствии с потенциальным наступлением, сообщает Деловая столица.

Об этом руководитель областной военной администрации Олег Синегубов сказал в эфире телемарафона.

"По северу: да, действительно, враг создает определенную группировку войск. Дальше будем анализировать в случае вероятных ударов с севера" , — сказал он.

По его словам, сейчас принимают все необходимые меры, чтобы быть готовыми и противодействовать "вызовам, которые могут быть".

Отметим, 5 мая аналитики Института изучения войны сообщили, что Россия передислоцировала в Курскую область батальон 76 воздушно-десантной дивизии в рамках подготовки к возможной предстоящей наступательной операции на северо-восточную Украину и, в частности, город Харьков.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров предложил в мае "забрать Одессу и Харьков".

Кроме того, в апреле министр иностранных дел РФ Сергей Лавров стал первым из высокопоставленных чинов Кремля, кто назвал Харьков оперативной целью российских оккупантов на ближайшее время.