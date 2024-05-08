"Укренерго" обмежить ввечері енергопостачання бізнесу та промисловості
"Укренерго" обмежить енергопостачання бізнесу та промисловості з 18:00 до 23:00, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Підкреслюється, що обсяг обмежень буде розподілений рівномірно між всіма регіонами. Причина обмежень — дефіцит електроенергії, викликаний масованою ракетно-дроновою атакою росіян на енергетичні об’єкти.
При цьому якщо ввечері споживання продовжить зростати, "Укренерго" буде змушене вдатися до крайнього заходу збалансування енергосистеми — застосувати аварійні відключення для побутових споживачів по всій Україні, підкреслили в держкомпанії.
Щоб цього уникнути, в "Укренерго" закликали ощадливо споживати електроенергію з 18:00 по 23:00.
"Побутові споживачі: не вмикайте всі потужні електроприлади одночасно, перенесіть прання на ніч, вимикайте світло в порожніх приміщеннях.
Бізнес та промисловість: зменшіть освітлення торгівельних залів та використання енергоємного обладнання, перегляньте виробничі процеси, максимально залучайте імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми", — закликали в компанії.