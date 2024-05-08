"Укрэнерго" ограничит вечером энергоснабжение бизнеса и промышленности
"Укрэнерго" ограничит энергоснабжение бизнеса и промышленности с 18:00 до 23:00, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении компании.
Подчеркивается, что объем ограничений будет распределен равномерно между всеми регионами. Причина ограничений — дефицит электроэнергии, вызванный массированной ракетно-дроновой атакой россиян на энергетические объекты.
При этом если вечером потребление продолжит расти, "Укрэнерго" будет вынуждено прибегнуть к крайней мере сбалансирования энергосистемы — применить аварийные отключения для бытовых потребителей по всей Украине, подчеркнули в госкомпании.
Чтобы этого избежать, в "Укрэнерго" призвали экономно потреблять электроэнергию с 18:00 по 23:00.
"Бытовые потребители: не включайте все мощные электроприборы одновременно, перенесите стирку на ночь, выключайте свет в пустых помещениях.
Бизнес и промышленность: уменьшите освещение торговых залов и использование энергоемкого оборудования, пересмотрите производственные процессы, максимально привлекайте импорт для гарантированного избежания отключений и усиления устойчивости энергосистемы", — призвали в компании.