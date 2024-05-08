У ЦВК пояснили, чому Путін нелегітимний

Центральна виборча комісія на своєму засіданні 8 травня назвала результати так званих "виборів" правителя РФ Володимира Путіна нікчемними, а самого лідера Кремля нелегітимним, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба ЦВК.

"Комісія під час сьогоднішнього засідання наголосила на нікчемності "результатів виборів" президента РФ, зокрема протиправно організованих та проведених на тимчасово окупованих територіях України, а отже, і на нелегітимності "обраної" на таких "виборах" особи".

В Центрвиборчкомі нагадали, що країна-агресор всупереч міжнародному праву організувала на тимчасово окупованих територіях так звані "вибори".

Наголошується, що росіяни застосовували в окупації вже опрацьовані раніше технології психологічного та фізичного примусу громадян України до відповідного "волевиявлення", з показною активністю "виборців" та підтасованими результатами.

В ЦВК зазначили, що легітимними на території суверенної незалежної України можна вважати тільки ті вибори та їх результати, організація і проведення яких здійснювались відповідно до положень Конституції та законів України і лише утвореними та уповноваженими на це законами України органами їх адміністрування.

ЦВК закликала іноземні держави, а також міжнародні організації не визнавати результатів зазначених так званих "виборів" президента РФ та легітимності Путіна.

Окрім того – застосувати санкції та інші заходи впливу стосовно посадових і службових осіб РФ, які підтримали, брали участь в організації та проведенні псевдовиборів на тимчасово окупованих частинах території України, а також припинити будь-яку співпрацю з державою-агресором та її органами.

Також ЦВК звернулася до Служби безпеки щодо притягнення до кримінальної відповідальності членів ЦВК РФ та інших посадових і службових осіб органів РФ, які організовували та проводили на тимчасово окупованих територіях України так звані вибори президента РФ, а також інших осіб, причетних до такої діяльності.

Що було раніше:

Перед цим влада РФ у столиці-країни агресора провела так звану "інавгурацію" правителя Росії Володимира Путіна після організованих Кремлем непрозорих "виборів". Путін фактично знаходиться у владі з 2000 року, і зможе правити країною ще 6 років.