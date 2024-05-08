В ЦИК объяснили, почему Путин нелегитимен

Центральная избирательная комиссия на своем заседании 8 мая назвала результаты так называемых "выборов" правителя РФ Владимира Путина ничтожными, а самого лидера Кремля нелегитимным, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

"Комиссия во время сегодняшнего заседания отметила ничтожность "результатов выборов" президента РФ, в частности противоправно организованных и проведенных на временно оккупированных территориях Украины, а следовательно, и на нелегитимности "избранного" на таких "выборах" лица".

В Центризбиркоме напомнили, что страна-агрессор вопреки международному праву организовала на временно оккупированных территориях так называемые "выборы".

Отмечается, что россияне применяли в оккупации уже отработанные ранее технологии психологического и физического принуждения граждан Украины к соответствующему "волеизъявлению", с показной активностью "избирателей" и подтасованными результатами.

В ЦИК отметили, что легитимными на территории суверенной независимой Украины можно считать только те выборы и их результаты, организация и проведение которых осуществлялись в соответствии с положениями Конституции и законов Украины и только образованными и уполномоченными на это законами Украины органами их администрирования.

ЦИК призвала иностранные государства, а также международные организации не признавать результатов указанных так называемых "выборов" президента РФ и легитимности Путина.

Кроме того - применить санкции и другие меры воздействия в отношении должностных и служебных лиц РФ, которые поддержали, участвовали в организации и проведении псевдовыборов на временно оккупированных частях территории Украины, а также прекратить любое сотрудничество с государством-агрессором и его органами.

Также ЦИК обратилась в Службу безопасности о привлечении к уголовной ответственности членов ЦИК РФ и других должностных и служебных лиц органов РФ, которые организовывали и проводили на временно оккупированных территориях Украины так называемые выборы президента РФ, а также других лиц, причастных к такой деятельности.

Что предшествовало:

Власти РФ в столице-стране агрессора провели так называемую "инаугурацию" правителя России Владимира Путина после организованных Кремлем непрозрачных "выборов". Путин фактически находится у власти с 2000 года, и сможет править страной еще 6 лет.