Україна та Португалія провели новий раунд переговорів щодо угоди з безпеки

Україна провела черговий раунд переговорів із Португалією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди на виконання спільної декларації G7, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Сьогоднішній раунд переговорів провів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Вдалося досягти значного прогресу за результатами чергового раунду. Сподіваємося на підписання угоди нашими лідерами у найближчому майбутньому", – наголосив Жовква.

Сторони продовжили роботу над проєктом документа та узгодили графік майбутніх заходів на найвищому рівні з метою підписання угоди.

Нагадаємо, 24 квітня представники України та Португалії розпочали роботу над проєктом двосторонньої безпекової угоди й узгодили графік подальших переговорів.

Нагадаємо, у липні 2023 року лідери "Групи семи" спільно з Україною ухвалили декларацію, що стала основою для укладання двосторонніх безпекових угод. Вони, як передбачається, мають гарантувати довготривалу підтримку України до її вступу в НАТО.

Наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія. Також очікується підписання угоди з Норвегією.

Переважна більшість українців вважає, що укладання двосторонніх угод у сфері безпеки допомагає Києву протистояти повномасштабній російській агресії.