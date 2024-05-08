Украина и Португалия провели новый раунд переговоров о соглашении по безопасности

Украина провела очередной раунд переговоров с Португалией по заключению двустороннего соглашения по безопасности во исполнение совместной декларации G7, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Сегодняшний раунд переговоров провел заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

"Удалось достичь значительного прогресса по результатам очередного раунда. Надеемся на подписание соглашения нашими лидерами в ближайшем будущем", – отметил Жовква.

Стороны продолжили работу над проектом документа и согласовали график будущих мероприятий на высшем уровне с целью подписания соглашения.

Напомним, 24 апреля представители Украины и Португалии начали работу над проектом двустороннего соглашения по безопасности и согласовали график дальнейших переговоров.

Сейчас Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с девятью странами, последней из них стала Латвия. Также ожидается подписание соглашения с Норвегией.

Подавляющее большинство украинцев считает, что заключение двусторонних соглашений в сфере безопасности помогает Киеву противостоять полномасштабной российской агрессии.