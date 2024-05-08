ОВА: Росіяни через молодь намагаються зірвати мобілізацію на Сумщині

Росіяни намагаються зірвати процес мобілізації в Україні і зокрема в Сумській області. Для цього залучають молодь, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

В адміністрації уточнили, що ворог активно працює, щоб зірвати мобілізацію в Україні, і зокрема й у Сумській області.

"У регіоні, спецслужби РФ через спеціальні Telegram-канали впливають на свідомість нашої молоді, яка виконує за винагороду відповідні завдання з дискредитації влади та зриву процесу мобілізації" , - повідомили в ОВА.

Тож було ухвалено рішення Ради оборони щодо підготовки рекомендації для закладів освіти та батьків школярів і студентів щодо запобігання можливій участі дітей в акціях, які проводять ворожі спецслужби.

Також Рада оборони звернулася до жителів Сумської області з проханням звернули увагу на те, які інтернет-ресурси відвідують їхні діти.

Мобілізація в Україні

Процес мобілізації в Україні стартував 24 лютого 2022 року і не припинявся ні на один день. При цьому ворог на постійній основі намагається дискредитувати цей процес. Приміром, раніше російська пропаганда розганяла фейки про те, що Україна, нібито, планує призвати три мільйони бездітних жінок в армію.

Сьогодні ж Верховна рада проголосувала за продовження воєнного стану і загальної мобілізації в Україні. Далі документ повинен буде підписати президент Володимир Зеленський.