ОВА: Россияне через молодежь пытаются сорвать мобилизацию в Сумской области

Россияне пытаются сорвать процесс мобилизации в Украине и в частности в Сумской области. Для этого привлекают молодежь, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

В администрации уточнили, что враг активно работает, чтобы сорвать мобилизацию в Украине, и в частности и в Сумской области.

"В регионе, спецслужбы РФ через специальные Telegram-каналы влияют на сознание нашей молодежи, которая выполняет за вознаграждение соответствующие задачи по дискредитации власти и срыва процесса мобилизации" , - сообщили в ОВА.

Поэтому было принято решение Совета обороны по подготовке рекомендации для учебных заведений и родителей школьников и студентов по предотвращению возможного участия детей в акциях, которые проводят вражеские спецслужбы.

Также Совет обороны обратился к жителям Сумской области с просьбой обратить внимание на то, какие интернет-ресурсы посещают их дети.

Мобилизация в Украине

Процесс мобилизации в Украине стартовал 24 февраля 2022 года и не прекращался ни на один день. При этом враг на постоянной основе пытается дискредитировать этот процесс. К примеру, ранее российская пропаганда разгоняла фейки о том, что Украина якобы планирует призвать три миллиона бездетных женщин в армию.

Сегодня же Верховная рада проголосовала за продолжение военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Дальше документ должен будет подписать президент Владимир Зеленский.