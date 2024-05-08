Стало відомо, скільки боєприпасів отримає Україна на зібрані словаками 4 млн євро

4 млн євро, які зібрали словаки для України, будуть витрачені на виробництво артилерійських боєприпасів, повідомляє Ділова столиця.

Снаряди будуть вироблятися в Чехії на заводах STV Group з посиланням на České noviny.

На 4 млн євро буде закуплено 2692 артилерійські снаряди. Боєприпаси мають бути доставлені в Україну не пізніше кінця літа.

Словацький збір під назвою "Якщо не влада, то ми посилаємо" розпочався у квітні у відповідь на крок уряду Словаччини, який відмовився сприяти чеській ініціативі щодо закупівлі боєприпасів для України. Громадські активісти поставили собі за мету зібрати мільйон євро. Це їм вдалося зробити за перші неповні два дні. Наразі понад 65 000 благодійників пожертвували понад 4,17 млн євро. Найбільший індивідуальний внесок склав 100 000 євро.