Стало известно, сколько боеприпасов получит Украина на собранные словаками 4 млн евро

4 млн евро, которые собрали словаки для Украины, будут потрачены на производство артиллерийских боеприпасов, сообщает Деловая столица.

Снаряды будут производиться в Чехии на заводах STV Group со ссылкой на České noviny.

На 4 млн евро будет закуплено 2692 артиллерийских снаряда. Боеприпасы должны быть доставлены в Украину не позднее конца лета.

Словацкий сбор под названием "Если не власть, то мы посылаем" начался в апреле в ответ на решение правительства Словакии, которое отказалось содействовать чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины. Общественные активисты поставили своей целью собрать миллион евро. Это им удалось сделать в первые неполные два дня. В настоящее время более 65 000 благотворителей пожертвовали более 4,17 млн евро. Самый большой индивидуальный взнос составил 100 000 евро.