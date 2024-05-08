Росія пригрозила Британії "жорсткою реакцією" у відповідь на видворення військового аташе

Речниця МЗС Росії Марія Захарова розродилась черговою порцією погроз на адресу Великої Британії після оголошення про видворення російського військового аташе та інших заходів з боротьби зі шпигунством РФ, повідомляє Європейська правда.

Висловлювання Захарової оприлюднила пресслужба МЗС РФ.

Речниця російського відомства заявляє, що уряд Британії "докладає суттєвих зусиль для підвищення градуса конфронтації".

У МЗС РФ вважають, що їхня країна не причетна до шпигунської та іншої діяльності на території Британії та інших європейських країн.

Захарова попереджає про "неминучу відповідь" на недружні дії проти її країни.

"Наша реакція буде жорсткою і вивіреною", – заявляє речниця російського відомства.

Істерику Захарової викликала заява британського уряду про ухвалений пакет заходів, спрямованих на виявлення та ліквідацію російських розвідувальних операцій в країні.

У середу, 8 квітня, були ухвалені рішення про:

видворення російського військового аташе, неоголошеного офіцера військової розвідки;

позбавлення дипломатичного статусу кількох російських об'єктів у Великій Британії, які, як вважають, використовувалися в розвідувальних цілях;

запровадження нових обмежень на видачу російських дипломатичних віз, в тому числі обмеження часу перебування російських дипломатів у Великій Британії.

Також російського посла викликали до Міністерства закордонних справ Великої Британії, щоб оголосити йому про ухвалені заходи.