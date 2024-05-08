У Євростаті розповіли, в яких країнах найбільше біженців з України

Статус тимчасового захисту в країнах ЄС станом на 31 березня мали 4,2 млн осіб, які залишили Україну внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, повідомляє Укрінформ.

Такі дані оприлюднив у середу Євростат.

Як зазначається, основними країнами ЄС, які надали українцям статус тимчасового захисту, були Німеччина (1,3 млн осіб, 30,9% від загальної кількості), Польща (955,5 тис. осіб, 22,7%) та Чехія (364,3 тис., 8,7%).

«Порівняно з кінцем лютого 2024 року найбільше абсолютне зростання кількості бенефіціарів спостерігалося в Німеччині (+15 210; +1,2%), Нідерландах (+4 705; +4,0%) і Болгарії (+3 475; + 7,6%)», - йдеться у повідомленні Євростату.

У дев’яти країнах ЄС кількість бенефіціарів зменшилася, зокрема в Чехії (-20 700; -5,4%), Швеції (-9 960; -21,5%), Австрії (-9 130; -11,1%), Данії (-5 385; -14,5%) і Польщі (-1 680; -0,2%), де зафіксовано найбільше абсолютне зниження.

Станом на 31 березня на громадян України припадало понад 98% бенефіціарів тимчасового захисту. Дорослі жінки становили майже половину (45,8%) одержувачів тимчасового захисту в ЄС, діти - майже третину (32,8%), тоді як дорослі чоловіки - трохи більше ніж п'яту частину (21,4%) від загального числа.

Як повідомлялося, після російського повномасштабного вторгнення в Україну ЄС активував так звану Директиву тимчасового захисту, яка надала українцям, що рятуються від російських бомб, право легально перебувати на території ЄС та отримувати базові соціальні послуги, включаючи охорону здоров’я, освіту та право на працевлаштування. Цей документ діятиме до березня 2025 року із можливістю продовження.