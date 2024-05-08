В Евростате рассказали, в каких странах больше всего беженцев из Украины

Статус временной защиты в странах ЕС по состоянию на 31 марта имели 4,2 млн человек, которые покинули Украину в результате полномасштабного вторжения России, сообщает Укринформ.

Такие данные обнародовал в среду Евростат.

Как отмечается, основными странами ЕС, предоставившими украинцам статус временной защиты, были Германия (1,3 млн человек, 30,9% от общего количества), Польша (955,5 тыс. человек, 22,7%) и Чехия (364 ,3 тыс., 8,7%).

«По сравнению с концом февраля 2024 г. наибольший абсолютный рост количества бенефициаров наблюдался в Германии (+15 210; +1,2%), Нидерландах (+4 705; +4,0%) и Болгарии (+3 475; + 7,6 %)», - говорится в сообщении Евростата.

В девяти странах ЕС количество бенефициаров уменьшилось, в том числе в Чехии (-20 700; -5,4%), Швеции (-9 960; -21,5%), Австрии (-9 130; -11,1%) , Дании (-5385; -14,5%) и Польши (-1680; -0,2%), где зафиксировано наибольшее абсолютное снижение.

На 31 марта на граждан Украины приходилось более 98% бенефициаров временной защиты. Взрослые женщины составляли почти половину (45,8%) получателей временной защиты в ЕС, дети - почти треть (32,8%), тогда как взрослые мужчины - чуть больше пятой части (21,4%) от общего числа.

Как сообщалось, после российского полномасштабного вторжения в Украину ЕС активировал так называемую Директиву временной защиты, предоставившую украинцам, спасающимся от российских бомб, право легально находиться на территории ЕС и получать базовые социальные услуги, включая здравоохранение, образование и право на трудоустройство. Этот документ будет действовать до марта 2025 г. с возможностью продления.