ОСУВ "Хортиця": Росіяни прорвалися до Красногорівки, але потрапили в оточення

Штурмові группи російських військ прорвалися в Красногорівку Донецької області, що на Авдіївському напрямку, однак Сили оборони України заблокували ворога у місті, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі "Армія TV".

Росіяни прорвалися в місто малими групами та одразу були заблоковані українськими захисниками, зазначив Волошин. Наразі окупанти знаходяться в місті, але вони відрізані від постачання боєкомплекту.

"Наші захисники повністю тримають під вогневим контролем і Красногорівку, й околиці населеного пункту. За минулу добу захисники знищили близько 30 ворогів на підходах до Красногорівки" , — сказав він.

Речник "Хортиці" також додав, що російські загарбники намагаються штурмувати селища Нетайлове та Первомайське.