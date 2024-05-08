ОСУВ ''Хортица'': Россияне прорвались в Красногоровку, но попали в окружение

Штурмовые группы российских войск прорвались в Красногоровку Донецкой области на Авдеевском направлении, однако Силы обороны Украины заблокировали врага в городе, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире "Армия TV".

Россияне прорвались в город малыми группами и сразу были заблокированы украинскими защитниками, отметил Волошин. Пока оккупанты находятся в городе, но они отрезаны от поставки боекомплекта.

"Наши защитники полностью держат под огневым контролем и Красногоровку, и окрестности населенного пункта. За минувшие сутки защитники уничтожили около 30 врагов на подходах к Красногоровке" , — сказал он.

Спикер "Хортицы" также добавил, что российские захватчики пытаются штурмовать поселки Нетайлово и Первомайское.