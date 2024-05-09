Байден пригрозив Ізраїлю зупинкою постачання зброї: причина

Президент США Джо Байден заявив, що зупинить постачання бомб та іншого озброєння Ізраїлю, якщо ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу віддасть наказ про масштабне вторгнення в місто Рафах.﻿﻿ Про це Байден сказав в інтерв'ю CNN, повідомляє Українська правда.

"Я чітко дав зрозуміти, що якщо вони увійдуть в Рафах… ми не будемо поставляти ту зброю, яку вони використовували проти міст" , – зазначив американський президент.

За словами Байдена, внаслідок використання Ізраїлем наданих бомб у Секторі Гази загинули мирні жителі. Тому США призупинили їх постачання.

"Ми не відходимо від безпеки Ізраїлю. Ми відходимо від здатності Ізраїлю вести війну в цих районах (Рафаху – ред.)" , – зазначив він.

Байден заявив, що хоча США продовжать надавати Ізраїлю оборонну зброю, в тому числі для його системи протиповітряної оборони "Залізний купол", інші поставки будуть припинені, якщо почнеться велике наземне вторгнення в Рафах.

Видання додає, що, за словами джерела, поінформованого з цього питання, ізраїльські офіційні особи в приватному порядку висловили американським чиновникам "глибоке розчарування" у зв'язку з призупиненням поставок, а також у зв'язку з брифінгами для американських ЗМІ щодо цього рішення.