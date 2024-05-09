Байден пригрозил Израилю остановкой поставок оружия: причина

Президент США Джо Байден заявил, что остановит поставки бомб и другого вооружения Израилю, если израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху отдаст приказ о масштабном вторжении в город Рафах.﻿﻿ Об этом Байден сказал в интервью CNN, сообщает Украинская правда.

"Я четко дал понять, что если они войдут в Рафах... мы не будем поставлять то оружие, которое они использовали против городов" , – сказал он.

По словам Байдена, в результате использования Израилем предоставленных бомб в Секторе Газа погибли мирные жители. Поэтому США приостановили их поставки.

"Мы не отходим от безопасности Израиля. Мы отходим от способности Израиля вести войну в этих районах (Рафахе - ред.)" , – отметил американский президент.

Байден заявил, что хотя США продолжат предоставлять Израилю оборонительное оружие, в том числе для его системы противовоздушной обороны "Железный купол", другие поставки будут прекращены, если начнется крупное наземное вторжение в Рафах.

Издание добавляет, что, по словам источника, информированного по этому вопросу, израильские официальные лица в частном порядке выразили американским чиновникам "глубокое разочарование" в связи с приостановкой поставок, а также в связи с брифингами для американских СМИ относительно этого решения.