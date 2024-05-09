У російському Бєлгороді повідомили про вибухи та пожежі

У Бєлгороді (Російська Федерація) у ніч проти 9 травня пролунали кілька вибухів та сталися пожежі у місті, а причиною називають обстріл. Перед тим у регіоні кілька разів оголошували повітряну тривогу через "ракетну загрозу".﻿ З посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова та місцеві пабліки, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Так, в заяві керівника регіону вказується, що сирена ракетної небезпеки активувалася цієї ночі у Бєлгороді та області о 00:54, 03:12 та 04:00 (за місцевим часом).

Між тим в мережі були оприлюднені кадри із вибухами та стовпами диму у Бєлгороді, пожежами та пошкодженими та згорілими автомобілями.

В російських Telegram-каналах пишуть, що був пошкоджений будинок на вулиці Слов'янській, там нібито було "влучання". Також розповідається про знищені через вогонь автівки, зокрема, на Харківській горі та на вулиці Губкіна.

Проте чим саме було атаковано місто - не уточнюється.

Даних щодо імовірних постраждалих представники місцевої влади також не представляють.