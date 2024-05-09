В российском Белгороде сообщили о взрывах и пожарах

В Белгороде (Российская Федерация) в ночь на 9 мая прогремели несколько взрывов и произошли пожары в городе, а причиной называют обстрел. Перед тем в регионе несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за "ракетной угрозы". Со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Так, в заявлении руководителя региона указывается, что сирена ракетной опасности активировалась этой ночью в Белгороде и области в 00:54, 03:12 и 04:00 (по местному времени).

Между тем, в сети были обнародованы кадры со взрывами и столбами дыма в Белгороде, пожарами и поврежденными и сгоревшими автомобилями.

В российских Telegram-каналах пишут, что был поврежден дом на улице Славянской, там якобы было "попадание". Также рассказывается об уничтоженных из-за огня автомобилях, в частности, на Харьковской горе и на улице Губкина.

Однако чем именно был атакован город - не уточняется.

Данные о предполагаемых пострадавших представители местных властей также не предоставляют.