В ISW назвали мету останніх масованих атак на Україну
На думку, аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), останніми ударами Росія намагається уразити енергосистему і виснажену ППО України перед прибуттям американської допомоги у сфері безпеки. Посилаючись на дані ISW, повідомляє Українська правда.
У звіті зазначають, що в ніч із 7 на 8 травня російські війська здійснили масштабні удари ракетами та безпілотниками по об'єктах української енергетичної інфраструктури, продовжуючи тиснути на виснажену систему протиповітряної оборони України напередодні прибуття масштабної допомоги з боку США та Заходу у сфері безпеки.
Аналітики відзначають, що це вже п'ятий великомасштабний російський ракетний і дроновий удар по українській енергетичній інфраструктурі з 22 березня 2024 року.
Крім того, ідеться в огляді, війська РФ також посилили удари по українській транспортній інфраструктурі протягом останніх тижнів, очевидно, намагаючись вивести з ладу українські наземні лінії зв'язку та обмежити потік очікуваної американської допомоги у сфері безпеки на фронті.
Російські війська продовжують інтенсивно атакувати українські енергетичні об'єкти обмеженими серіями великих ракетних ударів і ударів з безпілотників, що свідчить про те, що Росія надає перевагу зусиллям, спрямованим на руйнування енергетичної мережі.
Або ж має на меті використати більшу кількість ракет, аби послабити українську систему протиповітряної оборони в безпосередній близькості до енергетичних об'єктів та завдати їм значних збитків.
Ключові висновки ISW за 8 травня:
- Російські війська завдали масштабних ударів ракетами і з безпілотників по об'єктах української енергетичної інфраструктури в ніч з 7 на 8 травня, продовжуючи тиснути на виснажену систему протиповітряної оборони України напередодні прибуття широкомасштабної допомоги з боку США і Заходу у сфері безпеки.
- Нещодавні супутникові знімки виснажених російських складів військової техніки та озброєнь свідчать про те, що Росія наразі підтримує свої військові зусилля здебільшого за рахунок вилучення зі складів, а не за рахунок масштабного виробництва нових транспортних засобів та певних видів озброєнь.
- Росія покладається на величезні запаси техніки та іншого обладнання радянських часів, щоб підтримувати операції і втрати під час війни в Україні на рівні, набагато вищому, ніж може забезпечити нинішній російський оборонний фонд, і РФ не зможе мобілізувати свій оборонний фонд для поповнення цих запасів протягом багатьох років.
- Служба державної безпеки Грузії застосовує стандартні інформаційні операції Кремля проти грузинів, які протестують проти законопроєкту про "іноземних агентів" у російському стилі, за прикладом засновника партії "Грузинська мрія" і колишнього прем'єр-міністра Грузії Бідзіни Іванішвілі.
- Зусилля Вірменії дистанціюватися від Росії все більше змушують Кремль визнавати проблеми у двосторонніх відносинах.
- Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що литовський уряд надав дозвіл на відправку військ в Україну для проведення навчальних місій у майбутньому.
- Повідомляється, що існує інструмент з відкритим вихідним кодом, який дозволяє здійснювати пошук за певними координатами користувачів Telegram, які увімкнули налаштування місцезнаходженням.
- Нещодавно російські війська просунулися вперед поблизу Сватового, Кремінної та Авдіївки, а також у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей.
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу продовжує наголошувати на російських формуваннях, які беруть участь у вторгненні Росії в Україну.