В ISW назвали цель последних массированных атак на Украину
По мнению, аналитиков Института изучения войны (ISW), последними ударами Россия пытается поразить энергосистему и истощенную ПВО Украины перед прибытием американской помощи в сфере безопасности. Ссылаясь на данные ISW, сообщает Украинская правда.
В отчете отмечают, что в ночь с 7 на 8 мая российские войска осуществили масштабные удары ракетами и беспилотниками по объектам украинской энергетической инфраструктуры, продолжая давить на истощенную систему противовоздушной обороны Украины накануне прибытия масштабной помощи со стороны США и Запада в сфере безопасности.
Аналитики отмечают, что это уже пятый крупномасштабный российский ракетный и дроновый удар по украинской энергетической инфраструктуре с 22 марта 2024 года.
Кроме того, говорится в обзоре, войска РФ также усилили удары по украинской транспортной инфраструктуре в последние недели, очевидно, пытаясь вывести из строя украинские наземные линии связи и ограничить поток ожидаемой американской помощи в сфере безопасности на фронте.
Российские войска продолжают интенсивно атаковать украинские энергетические объекты ограниченными сериями крупных ракетных ударов и ударов с беспилотников, что свидетельствует о том, что Россия отдает предпочтение усилиям, направленным на разрушение энергетической сети.
Или же задается целью использовать большее количество ракет, чтобы ослабить украинскую систему противовоздушной обороны в непосредственной близости к энергетическим объектам и нанести им значительный ущерб.
Ключевые выводы ISW за 8 мая:
- Российские войска нанесли масштабные удары ракетами и с беспилотников по объектам украинской энергетической инфраструктуры в ночь с 7 на 8 мая, продолжая давить на истощенную систему противовоздушной обороны Украины накануне прибытия широкомасштабной помощи со стороны США и Запада в сфере безопасности.
- Недавние спутниковые снимки истощенных российских складов военной техники и вооружений свидетельствуют о том, что Россия сейчас поддерживает свои военные усилия в основном за счет изъятия со складов, а не за счет масштабного производства новых транспортных средств и определенных видов вооружений.
- Россия полагается на огромные запасы техники и другого оборудования советских времен, чтобы поддерживать операции и потери во время войны в Украине на уровне, гораздо более высоком, чем может обеспечить нынешний российский оборонный фонд, и РФ не сможет мобилизовать свой оборонный фонд для пополнения этих запасов в течение многих лет.
- Служба государственной безопасности Грузии применяет стандартные информационные операции Кремля против грузин, протестующих против законопроекта об "иностранных агентах" в российском стиле, по примеру основателя партии "Грузинская мечта" и бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили.
- Усилия Армении дистанцироваться от России все больше заставляют Кремль признавать проблемы в двусторонних отношениях.
- Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что литовское правительство предоставило разрешение на отправку войск в Украину для проведения учебных миссий в будущем.
- Сообщается, что существует инструмент с открытым исходным кодом, который позволяет осуществлять поиск по определенным координатам пользователей Telegram, которые включили настройки местонахождением.
- Недавно российские войска продвинулись вперед вблизи Сватово, Кременной и Авдеевки, а также в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей.
- Министр обороны России Сергей Шойгу продолжает подчеркивать российские формирования, участвующие во вторжении России в Украину.