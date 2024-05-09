Курс валют НБУ на 9 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 9 травня 2024 року

Курс долара порівняно з 8 травня виріс до рівня 39.3828 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 1 коп. до 42.3168 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 12 коп. до 49.1694 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 1 коп. до 43.3206 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 1 коп. до 9.8251 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39.382 800 EUR Євро 42.316 800 GBP Фунт стерлінгів 49.169 400 CHF Швейцарський франк 43.320 600 PLN Польський злотий 9.825 100

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.