Курс валют НБУ на 9 травня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 9 травня 2024 року
Курс долара порівняно з 8 травня виріс до рівня 39.3828 за 1 долар.
Курс євро підвищився на 1 коп. до 42.3168 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 12 коп. до 49.1694 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 1 коп. до 43.3206 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого підвищився на 1 коп. до 9.8251 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|39.382 800
|EUR
|Євро
|42.316 800
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.169 400
|CHF
|Швейцарський франк
|43.320 600
|PLN
|Польський злотий
|9.825 100
Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.