Close button

Курс валют НБУ на 9 травня

Курс валют НБУ на 9 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 9 травня 2024 року

Курс долара порівняно з 8 травня виріс до рівня 39.3828 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 1 коп. до 42.3168 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 12 коп. до 49.1694 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 1 коп. до 43.3206 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 1 коп. до 9.8251 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 39.382 800 +0.0862
EUR Євро 42.316 800 +0.0081
GBP Фунт стерлінгів 49.169 400 --0.1243
CHF Швейцарський франк 43.320 600 +0.009
PLN Польський злотий 9.825 100 +0.0149

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

Новини

Популярні теми форуму

analytics