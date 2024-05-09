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Курс валют НБУ на 9 мая

Курс валют НБУ на 9 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 9 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 8 мая, вырос до уровня 39.3828 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 1 коп до 42.3168 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 12 коп до 49.1694 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 1 коп до 43.3206 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 1 коп до 9.8251 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 39.382800 +0.0862
EUR Евро 42.316800 +0.0081
GBP Фунт стерлингов 49.169400 --0.1243
CHF Швейцарский франк 43.320600 +0.009
PLN Польский злотый 9.825100 +0.0149

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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