Курс валют НБУ на 9 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 9 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 8 мая, вырос до уровня 39.3828 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 1 коп до 42.3168 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 12 коп до 49.1694 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 1 коп до 43.3206 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 1 коп до 9.8251 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.382 800 EUR Евро 42.316 800 GBP Фунт стерлингов 49.169 400 CHF Швейцарский франк 43.320 600 PLN Польский злотый 9.825 100

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.