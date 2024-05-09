Курс валют НБУ на 9 мая
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 9 мая 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 8 мая, вырос до уровня 39.3828 за 1 доллар.
Курс евро повысился на 1 коп до 42.3168 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 12 коп до 49.1694 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 1 коп до 43.3206 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого повысился на 1 коп до 9.8251 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|39.382800
|EUR
|Евро
|42.316800
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.169400
|CHF
|Швейцарский франк
|43.320600
|PLN
|Польский злотый
|9.825100
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.