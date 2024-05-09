Уночі ППО збила 17 безпілотників Shahed – Повітряні сили
У ніч на 9 травня російські війська атакували Україну безпілотниками типу Shahed-131/136. Сили протиповітряної оборони збили 17 "Шахедів".
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Загалом росіяни застосували 20 ударних безпілотників Shahed, які запустили з мису Чауда в окупованому Криму.
"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 17 ударних БпЛА на Одещині", – йдеться в повідомленні.