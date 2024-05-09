Уночі ППО збила 17 безпілотників Shahed – Повітряні сили

У ніч на 9 травня російські війська атакували Україну безпілотниками типу Shahed-131/136. Сили протиповітряної оборони збили 17 "Шахедів".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Загалом росіяни застосували 20 ударних безпілотників Shahed, які запустили з мису Чауда в окупованому Криму.