Ночью ПВО сбила 17 беспилотников Shahed – Воздушные силы
В ночь на 9 мая российские войска атаковали Украину беспилотниками типа Shahed-131/136. Силы противовоздушной обороны сбили 17 "Шахедов".
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
В общей сложности россияне применили 20 ударных беспилотников Shahed, запустивших с мыса Чауда в оккупированном Крыму.
"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 17 ударных БПЛА в Одесской области", – говорится в сообщении.