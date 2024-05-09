Ночью ПВО сбила 17 беспилотников Shahed – Воздушные силы

В ночь на 9 мая российские войска атаковали Украину беспилотниками типа Shahed-131/136. Силы противовоздушной обороны сбили 17 "Шахедов".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

В общей сложности россияне применили 20 ударных беспилотников Shahed, запустивших с мыса Чауда в оккупированном Крыму.