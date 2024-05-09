Палата представників проголосувала проти відставки спікера Джонсона

Переважна більшість республіканців і демократів у Палаті представників проголосували проти подання Марджорі Тейлор Ґрін щодо відставки спікера Майка Джонсона. Відповідне подання одіозної конгресвумен ініціювала ще минулого місяця, а голосування відбулося в середу, повідомляє Укрінформ.

Ініціативу Ґрін підтримали лише 11 республіканців, причому решта 196 інших представників цієї партії виступили категорично проти звільнення Джонсона. На підтримку спікера-республіканця також виступили 163 демократи.

Загалом, Джонсона підтримали 359 конгресменів проти 43, семеро утрималися.

Таким чином, Майк Джонсон залишається на чолі Палати представників Конгресу США.

Ґрін ініціювала це подання в середу після серії погроз, а також зустрічей із Джонсоном, під час яких вона вимагала прийняти цілу низку умов. Зокрема, конгресвумен хотіла, аби спікер цього року більше не вносив на розгляд палати допомогу Україні та просував лише ті законопроєкти, з якими погоджується більшість республіканців. Ґрін також вимагала, аби Конгрес припинив фінансування будь-яких розслідувань Мін’юсту проти Трампа, та домагалася скорочення фінансування федерального уряду.

Як повідомлялося, Марджорі Тейлор Ґрін є представницею радикального крила MAGA Республіканської партії в Палаті представників. Саме його прибічники ініціювали восени минулого року відставку попереднього спікера Кевіна Маккарті. Внаслідок цього весь Конгрес занурився в хаос на кілька тижнів через недієздатність нижньої палати, допоки не був обраний новий спікер.