Махінації із землею: заступнику міністра агрополітики обрали запобіжний захід

Заступнику міністра аграрної політики та продовольства Маркіяну Дмитрасевичу обрали запобіжний захід. Він фігурує у справі про махінації з землею разом з міністром Миколою Сольським, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Вищий антикорупційний суд обрав для Дмитрасевича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Її розмір становить 20 млн 287 тисяч гривень.

Заступника міністра агрополітики відправили під варту на 60 днів, тобто до 7 липня 2024 року.

Маркіян Дмитрасевич народився у Львові у 1989 році. Він працював юристом та адвокатом, був помічником та консультантом народного депутата, а також парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики. У березні 2022 року його призначили радником міністра агрополітики, а у травні того ж року - заступником глава Мінагрополітики.

Що відомо про справу Сольського

Нагадаємо, у квітні українські правоохоронці оголосили підозру міністру аграрної політики та продовольства України Миколі Сольському. Справа стосується махінацій з землею. За даними слідства, йдеться про незаконне заволодіння землею розміром близько 2,5 тисячі гектарів у Сумській області (вартість 291 млн гривень) та спроби заволодіння землею площею близько 3,3 тисячі гектарів (вартість 190 млн гривень).

Через декілька днів після того, як Сольському вручили підозру, міністр написав заяву про відставку. Проте Верховна рада досі не ухвалила рішення.

Сольському обрали запобіжний захід у вигляді арешту з заставою у понад 75 млн гривень. За міністра внесли заставу, після чого він вийшов з СІЗО.

Крім того, суд також обрав запобіжний захід для трьох інших фігурантів справи.