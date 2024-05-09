Махинации с землей: заместителю министра агрополитики избрали меру пресечения

Заместителю министра аграрной политики и продовольствия Маркияну Дмитрасевичу избрали меру пресечения. Он фигурирует по делу о махинациях с землей вместе с министром Николаем Сольским, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Высший антикоррупционный суд избрал для Дмитрасевича меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Его размер составляет 20 млн 287 тысяч гривен.

Замминистра агрополитики отправили под стражу на 60 дней, то есть до 7 июля 2024 года.

Маркиян Дмитрасевич родился во Львове в 1989 году. Он работал юристом и адвокатом, был помощником и консультантом народного депутата, а также парламентского комитета по аграрной и земельной политике. В марте 2022 года он был назначен советником министра агрополитики, а в мае того же года - заместителем главы Минагрополитики.

Что известно о деле Сольского

Напомним, в апреле украинские правоохранители объявили подозрение министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому. Дело касается махинаций с землей. По данным следствия, речь идет о незаконном завладении землей площадью около 2,5 тысячи гектаров в Сумской области (стоимость 291 млн гривен) и попытках завладения землей площадью около 3,3 тысячи гектаров (стоимость 190 млн гривен).

Спустя несколько дней после того, как Сольскому вручили подозрение, министр написал заявление об отставке. Однако Верховная рада до сих пор не приняла решения.

Сольскому избрали меру пресечения в виде ареста с залогом более 75 млн гривен. За министра внесли залог, после чего он вышел из СИЗО.

Кроме того, суд также избрал меру пресечения для трех других фигурантов дела.