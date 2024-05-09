У Держдепі обіцяють повернутися до колишнього темпу американської підтримки України

США прагнуть повернутися до того темпу військової підтримки України, який був перед тим, як у Конгресі заблокували пакет допомоги на 60 мільярдів доларів, повідомляє Новое время.

Про плани США з надсилання нових військових пакетів розповів на брифінгу у середу, 8 травня, речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Свій коментар він дав у відповідь на запитання журналіста, чи збираються США прискорити постачання озброєнь ЗСУ через останню масовану російську атаку.

«Ми працюємо над іншими пакетами. Я думаю, ви можете очікувати, що ми повернемося до того темпу, в якому ми перебували до перерви у фінансуванні» , — сказав представник Держдепу.

Він нагадав про нещодавній пакет на 1 мільярд доларів в межах закону про допомогу Україні на 60 мільярдів та сказав, що саме зараз він не може зробити додаткових оголошень, але нових пакетів слід очікувати.