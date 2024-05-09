В Госдепе обещают вернуться к прежнему темпу американской поддержки Украины

США стремятся вернуться к тому темпу военной поддержки Украины, который был перед тем, как в Конгрессе заблокировали пакет помощи на 60 миллиардов долларов. О планах США по отправке новых военных пакетов рассказал на брифинге представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает Новое время.

Свой комментарий он дал в ответ на вопрос журналиста, собираются ли США ускорить поставки вооружений ВСУ из-за последней массированной российской атаки.

«Мы работаем над другими пакетами. Я думаю, вы можете ожидать, что мы вернемся к тому темпу, в котором мы находились до перерыва в финансировании» , — сказал представитель Госдепа.

Он напомнил о недавнем пакете на 1 миллиард долларов в рамках закона о помощи Украине на 60 миллиардов и сказал, что именно сейчас он не может сделать дополнительных объявлений, но новых пакетов следует ожидать.