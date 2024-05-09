Агентство ООН звинуватило Ізраїль в обстрілах Рафаху і недопуску гумдопомоги

Ізраїльські війська, які продовжують військову операцію в районі Рафаху на півдні сектору Гази, не допускають туди гуманітарну допомогу. Про це йдеться в заяві ООН, повідомляє Укрінформ.

"Ми не отримуємо жодної допомоги, у районі контрольно-пропускного пункту (Рафах – ред.) тривають військові операції, це зона активних бойових дій. Нам чути, що обстріли в цьому районі тривають протягом усього дня. У Сектор Гази не надходять ні пальне, ні допомога, і це катастрофічно з погляду гуманітарного реагування" , – написав у соцмережі X представник Агентства ООН у справах палестинських біженців (UNRWA) Скотт Андерсон.

Гуманітарні організації ООН повідомили, що десятки тисяч людей у Рафаху знову мусять залишити домівки через накази Ізраїлю про евакуацію.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш увечері у вівторок звернувся до уряду Ізраїлю із закликом "припинити будь-яку ескалацію і конструктивно долучитися до нинішніх дипломатичних переговорів".

У дописі в соцмережі X він зазначив, що "занепокоєний і засмучений" відновленням військової активності Армії оборони Ізраїлю в Рафаху. Гутерреш також закликав лідерів ХАМАСу й Ізраїлю "виявити політичну мужність" і домогтися припинення вогню.

Раніше міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що операція в Рафаху не припиниться, доки ХАМАС не буде ліквідовано в цьому районі або не буде досягнуто й реалізовано угоду про звільнення заручників.

Армія оборони Ізраїлю повідомила у вівторок, що взяла під свій контроль КПП в Рафаху з боку сектору Газа.

Деякі країни, зокрема США, закликають Ізраїль утриматися від активних бойових дій у Рафаху, де зосереджено понад мільйон палестинських біженців.