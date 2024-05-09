Агентство ООН обвинило Израиль в обстрелах Рафаха и недопуске гумпомощи

Израильские войска, продолжающие военную операцию в районе Рафаха на юге сектора Газа, не допускают туда гуманитарную помощь. Об этом говорится в заявлении ООН, сообщает Укринформ.

"Мы не получаем никакой помощи, в районе контрольно-пропускного пункта (Рафах – ред.) продолжаются военные операции, это зона активных боевых действий. Нам слышать, что обстрелы в этом районе продолжаются в течение всего дня. В Сектор Газы не поступают ни горючее, нет помощи, и это катастрофически с точки зрения гуманитарного реагирования" , – написал в соцсети X представитель Агентства ООН по делам палестинских беженцев (UNRWA) Скотт Андерсон.

Гуманитарные организации ООН сообщили, что десятки тысяч человек в Рафахе снова должны покинуть дома из-за приказов Израиля об эвакуации.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш вечером во вторник обратился к правительству Израиля с призывом "прекратить какую-либо эскалацию и конструктивно присоединиться к нынешним дипломатическим переговорам".

В сообщении в соцсети X он отметил, что "обеспокоен и расстроен" возобновлением военной активности Армии обороны Израиля в Рафахе. Гутерреш также призвал лидеров ХАМАСа и Израиля "проявить политическое мужество" и добиться прекращения огня.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что операция в Рафахе не прекратится, пока ХАМАС не будет ликвидирован в этом районе или не будет достигнуто и реализовано соглашение об освобождении заложников.

Армия обороны Израиля сообщила во вторник, что взяла под свой контроль КПП в Рафахе со стороны сектора Газа.

Некоторые страны, в том числе США, призывают Израиль воздержаться от активных боевых действий в Рафахе, где сосредоточено более миллиона палестинских беженцев.