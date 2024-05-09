У Раді зареєстрували постанову про звільнення віцепремʼєра з питань відновлення

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Олександра Кубракова з посади віцепремʼєра з питань відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Про це свідчить картка документа на сайті парламенту, також про це написав нардеп Ярослав Железняк, повідомляє Українська правда.

За словами Железняка, проєкт постанови 9 травня має розглянути профільний комітет, потім його винесуть на розгляд сесійної зали.

Раніше видання писало, що народні депутати зі "Слуги народу" на засіданні фракції в середу вирішили розділити міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на два окремих відомства.

Парламентський комітет з питань організації державної влади запропонував утворити Міністерство інфраструктури і Міністерство регіональної політики. Це підтримав премʼєр-міністр Денис Шмигаль, який брав участь у засіданні фракції СН 8 травня.

За даними ЗМІ, у четвер парламент планує звільнити Кубракова. Потім Кабінет міністрів має ухвалити рішення про розділення міністерства. Главою Мінінфраструктури збираються призначити Кубракова, а кандидатура очільника Мінрегіону ще не визначена.