В Раде зарегистрировали постановление об увольнении вице-премьера по вопросам восстановления

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьера по вопросам восстановления Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Об этом свидетельствует карточка документа на сайте парламента, также об этом написал нардеп Ярослав Железняк, сообщает Украинская правда.

По словам Железняка, проект постановления 9 мая должен рассмотреть профильный комитет, затем его вынесут на рассмотрение сессионного зала.

Как сообщало издание ранее, народные депутаты из "Слуги народа" на заседании фракции в среду решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры на два отдельных ведомства.

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти предложил создать Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики. Это поддержал премьер-министр Денис Шмыгаль, который участвовал в заседании фракции СН 8 мая.

По данным СМИ, в четверг парламент планирует уволить Кубракова. Затем Кабинет министров должен принять решение о разделении министерства. Главой Мининфраструктуры собираются назначить Кубракова, а кандидатура главы Минрегиона еще не определена.