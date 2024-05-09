Італія може передати Україні систему ППО SAMP/T – ЗМІ
У новому пакеті військової допомоги Італія може передати Україні систему протиповітряної та протиракетної оборони SAMP/T. Про це пише італійське агентство ANSA, повідомляє Дзеркало тижня.
Там зазначили, що міністр оборони Італії підтвердив, що новий пакет допомоги надійде "незабаром", однак його деталі залишаються засекреченими.
Раніше видання La Repubblica вказувало, що італійський уряд підтримав надання Україні ЗРК SAMP/T із запасів своєї армії.
Тепер за це має проголосувати парламент. Очікується, що допомогу підготують до початку зустрічі лідерів G7, яка відбудеться 13 червня.
Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив, що Україна веде активні переговори про отримання двох батарей ЗРК Patriot та одну батарею SAMP/T.
Система SAMP/T призначена для захисту поля бою і важливих об'єктів від крилатих ракет, безпілотників і тактичних балістичних ракет. Вона може знищувати аеродинамічні цілі на відстані до 150 кілометрів та на висоті до 25 кілометрів. Також ця установка здатна боротися з балістичними ракетами на відстані до 25 кілометрів.