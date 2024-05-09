Италия может передать Украине систему ПВО SAMP/T ‒ СМИ

В новом пакете военной помощи Италия может передать Украине систему противовоздушной и противоракетной обороны SAMP/T. Об этом пишет итальянское агентство ANSA, сообщает Зеркало недели.

Там отметили, что министр обороны Италии подтвердил, что новый пакет помощи поступит "в скором времени", однако его детали остаются засекреченными.

Ранее издание La Repubblica указывало, что итальянское правительство поддержало предоставление Украине ЗРК SAMP/T из запасов своей армии.

Теперь за это должен проголосовать парламент. Ожидается, что помощь будет подготовлена к началу встречи лидеров G7, которая состоится 13 июня.

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что Украина ведет активные переговоры о получении двух батарей ЗРК Patriot и одну батарею SAMP/T.