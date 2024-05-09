Ворог прорвав оборону ЗСУ в районі села Веселе ‒ DeepState

На лиманському напрямі, в районі села Веселе, росіяни прорвали оборону ЗСУ. Посилаючись на дані DeepState, повідомляє Дзеркало тижня.

Аналітики пишуть, що загарбникам удалося прорвати позиції одного з українських підрозділів, який за досить тривалий час оборони вичерпав свої ресурси.

«Та й загалом бригада, яка стоїть у тому районі вже понад рік без ротацій, тримається на межі сил» , – узагальнює картину DeepState.

Тим часом росіяни нарощують тут своє наступальне угруповання. Аналітики кажуть, що ворог сконцентрував тут підрозділи повітряно-десантної дивізії і останнім часом активно наступає саме в районі Веселого, рухаючись вздовж залізниці східніше від села.

При цьому росіяни пробують прорвати позиції Сил Оборони на всіх ділянках лиманського напрямку – від Роздолівки до Білогорівки. Є спроби штурмів в районах Білогорівки, Золотарівки та Верхньокам'янки.

У DeepState вважають, що росіяни намагаються прорватися до міста Сіверськ, щоб зрізати Сіверський виступ та зайти в тил Силам Оборони в Серебрянському лісництві, яке ніяк їм не дається.

DeepState

У DeepState зауважили, що цей район є непублічним, й інформацію уточнювати досить складно.