Ворог прорвав оборону ЗСУ в районі села Веселе ‒ DeepState
На лиманському напрямі, в районі села Веселе, росіяни прорвали оборону ЗСУ. Посилаючись на дані DeepState, повідомляє Дзеркало тижня.
Аналітики пишуть, що загарбникам удалося прорвати позиції одного з українських підрозділів, який за досить тривалий час оборони вичерпав свої ресурси.
«Та й загалом бригада, яка стоїть у тому районі вже понад рік без ротацій, тримається на межі сил», – узагальнює картину DeepState.
Тим часом росіяни нарощують тут своє наступальне угруповання. Аналітики кажуть, що ворог сконцентрував тут підрозділи повітряно-десантної дивізії і останнім часом активно наступає саме в районі Веселого, рухаючись вздовж залізниці східніше від села.
При цьому росіяни пробують прорвати позиції Сил Оборони на всіх ділянках лиманського напрямку – від Роздолівки до Білогорівки. Є спроби штурмів в районах Білогорівки, Золотарівки та Верхньокам'янки.
У DeepState вважають, що росіяни намагаються прорватися до міста Сіверськ, щоб зрізати Сіверський виступ та зайти в тил Силам Оборони в Серебрянському лісництві, яке ніяк їм не дається.
У DeepState зауважили, що цей район є непублічним, й інформацію уточнювати досить складно.
«На жаль, ситуація є важкою і має тенденцію до погіршення через великий тиск з боку ворога», - резюмували дослідники з DeepState.