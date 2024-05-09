У ЗСУ заявили про повний контроль Красногорівки Силами оборони

Красногорівка у Донецькій області перебуває під повним контролем українських військових, жодних "сірих зон" там немає. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив офіцер 59 окремої механізованої бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький, повідомляє Ліга.net.

"Вчора вже по всіх російських пабліках кричали, що Красногорівка захоплена тощо. Жодної "сірої зони", Красногорівка – під нашим контролем. Єдине – їхня група забігла на завод на сході цього населеного пункту. Але ми дуже вміло, оперативно відреагували, відрізали логістичні шляхи, взяли під контроль всю дорогу і підходи до заводу" , – заявив він.

Ще 5 травня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що "хоча ворожа російська пропаганда періодично публікує інформацію, що їхня армія увійшла в місто і десь закріпилася та вивішала своє триколорне ганчір’я, але жодних територіальних успіхів за останні дні ворог не мав".

За його словами, окупанти, які прорвалися штурмовими групами до Красногорівки, перебувають зараз у "складному становищі", оскільки практично позбавлені постачання боєкомплектом і підтримкою бронетехніки.