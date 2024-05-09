В ВСУ заявили о полном контроле Красногоровки Силами обороны

Красногоровка в Донецкой области находится под полным контролем украинских военных, никаких "серых зон" там нет. Об этом в эфире национального телемарафона заявил офицер 59 отдельной механизированной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий, сообщает Лига.net.

"Вчера уже по всем российским пабликам кричали, что Красногоровка захвачена и так далее. Никакой "серой зоны", Красногоровка – под нашим контролем. Единственное – их группа забежала на завод на востоке этого населенного пункта. Но мы очень умело, оперативно отреагировали, отрезали логистические пути, взяли под контроль всю дорогу и подходы к заводу" , – заявил он.

Еще 5 мая представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что "хотя враждебная российская пропаганда периодически публикует информацию, что их армия вошла в город и где-то закрепилась и вывесила свое трехцветное тряпье, но никаких территориальных успехов за последние дни враг не имел".

По его словам, оккупанты, прорвавшиеся штурмовыми группами в Красногоровку, находятся сейчас в "сложном положении", поскольку практически лишены снабжения боекомплектом и поддержкой бронетехники.