Росіяни стверджують, що через обстріл Бєлгорода постраждало 8 людей

У російському Білгороді внаслідок обстрілу в ніч проти четверга, 9 травня, постраждали вісім людей. Про це стверджує губернатор В’ячеслав Гладков, повідомляє Новое время.

За його інформацією, серед поранених — одна дитина. Він каже, що є прямі влучання в житлові багатоквартирні будинки та автомобілі. Загалом пошкоджено 34 квартири в 19 багатоповерхівках, а також 37 машин. ⠀

t.me/vvgladkov

У Бєлгородському районі в селищі Дубове, за словами Гладкова, пошкоджено покрівлі в чотирьох приватних житлових будинках, а також три авто.

t.me/vvgladkov

Своєю чергою міністерство оборони країни-агресора Росії стверджує, що за ніч ППО нібито збила 15 снарядів РСЗВ RM-70 Вампір і один БПЛА над територією Бєлгородської області, ще два дрони було «знищено» над територією Брянської області та три БПЛА — над Курською областю.

t.me/vvgladkov

Росія традиційно звинувачує в атаці ЗСУ. Українські Сили оборони поки що не коментували інформацію.