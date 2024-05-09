Россияне утверждают, что из-за обстрела Белгорода пострадало 8 человек

В российском Белгороде в результате обстрела в ночь на четверг, 9 мая, пострадали восемь человек. Об этом утверждает губернатор Вячеслав Гладков, сообщает Новое время.

По его информации, среди раненых — один ребенок. Он говорит, что есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили. Всего повреждены 34 квартиры в 19 многоэтажках, а также 37 машин.

t.me/vvgladkov

В Белгородском районе в поселке Дубовое, по словам Гладкова, повреждены кровли в четырех частных жилых домах, а также три авто.

t.me/vvgladkov

В свою очередь министерство обороны страны-агрессора России утверждает, что за ночь ПВО якобы сбила 15 снарядов РСЗО RM-70 Вампир и один БПЛА над территорией Белгородской области, еще два дрона были «уничтожены» над территорией Брянской области и три БПЛА — над Курской областью.

t.me/vvgladkov

Россия традиционно обвиняет в атаке ВСУ. Украинские Силы обороны пока не комментировали информацию.