Кубраков заявив, що з ним не обговорювали питання відставки

Віцепремʼєр з питань відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що очільник уряду та у фракції з ним не обговорювали рішення про його відставку, повідомляє Українська правда.

"Коротко щодо зареєстрованого у парламенті проєкту постанови про моє звільнення з посади Віце-прем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Завжди готовий до відкритого діалогу та детального звіту щодо роботи міністерства за всіма напрямками у моїй відповідальності. Керівництво фракції та очільник уряду Денис Шмигаль зі мною це рішення не обговорювали. На засідання фракції та профільного комітету не був запрошений", – зазначив він.

Кубраков додав, що у голосуванні за відставку "кожен приймає рішення відповідно до своїх переконань і несе за це відповідальність".

Нагадаємо, Рада прийняла рішення про призначення Кубракова віцепрем’єр-міністром з відновлення України та міністром нового, обʼєднаного міністерства у грудні 2022 року.

Раніше повідомлялося, що народні депутати зі "Слуги народу" на засіданні фракції в середу вирішили розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на два окремих відомства.

Парламентський комітет з питань організації державної влади запропонував утворити Міністерство інфраструктури і Міністерство регіональної політики. Це підтримав премʼєр-міністр Денис Шмигаль, який брав участь у засіданні фракції СН 8 травня.

Згодом стало відомо, що Рада звільнила Кубракова з посади.