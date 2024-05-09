Кубраков заявил, что с ним не обсуждали вопросы отставки

Вице-премьер по вопросам восстановления Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что глава правительства и во фракции с ним не обсуждали решение об его отставке, сообщает Украинская правда.

"Кратко относительно зарегистрированного в парламенте проекта постановления о моем увольнении от должности Вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Всегда готов к открытому диалогу и подробному отчету о работе министерства по всем направлениям в моей ответственности. Руководство фракции и глава правительства Денис Шмигаль со мной это решение не обсуждали. На заседание фракции и профильного комитета не был приглашен" , – отметил он.

Кубраков добавил, что в голосовании за отставку "каждый принимает решение в соответствии со своими убеждениями и несет за это ответственность".

Напомним, Рада приняла решение о назначении Кубракова вице-премьер-министром по восстановлению Украины и министром нового, объединенного министерства в декабре 2022 года.

Ранее сообщалось, что народные депутаты из "Слуги народа" на заседании фракции в среду решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры на два отдельных ведомства.

Парламентский комитет по организации государственной власти предложил создать Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики. Это поддержал премьер-министр Денис Шмыгаль, принимавший участие в заседании фракции СН 8 мая.

Впоследствии стало известно, что Рада уволила Кубракова с должности.