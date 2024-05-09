Частина пілотів завершує навчання на літаках F-16 – Євлаш

Частина українських пілотів вже завершує навчання на літаках F-16. Коли винищувачі прибудуть в Україну, льотчики будуть готові до виконання завдань. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Підготовка невпинна, цей процес продовжується на різних рівнях. Ми вже маємо льотчиків, які завершують своє навчання на F-16. Як тільки це стане можливо, F-16 прибудуть в Україну, звичайно, ці пілоти вже будуть готові до виконання бойових завдань у повітряному просторі в українському небі" , - сказав він.

За словами речника, Україні потрібен не один десяток літаків типу F-16 для того, щоб захистити повітряний простір і відбивати ворожі атаки.