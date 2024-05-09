Часть пилотов завершает обучение на самолетах F-16 - Евлаш

Часть украинских пилотов уже завершает обучение на самолетах F-16. Когда истребители прибудут в Украину, летчики будут готовы к выполнению задач. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Подготовка неустанная, этот процесс продолжается на разных уровнях. У нас уже есть летчики, которые завершают свое обучение на F-16. Как только это станет возможно, F-16 прибудут в Украину, конечно, эти пилоты уже будут готовы к выполнению боевых задач в воздушном пространстве в украинском небе" , - сказал он.

По словам спикера, Украине нужен не один десяток самолетов типа F-16 для того, чтобы защитить воздушное пространство и отражать вражеские атаки.